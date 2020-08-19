Жителя Инкермана поймали на незаконной добыче мидий

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым на одном из причалов Инкермана выявили местного жителя, осуществлявшего незаконный вылов водных биоресурсов (ВБР).

Мужчина добыл более четырех тысяч мидий во время еще действующего до 31 августа в Азово-Черноморском бассейне запрета на вылов данного вида ВБР. По результатам проведенной экспертизы нанесенный ущерб составил порядка 200 тысяч рублей.

В отношении задержанного 43-летнего севастопольца составлен административный протокол за «нарушение регламентирующих деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации стандартов (норм, правил) или условий лицензии»). Нарушителю грозит крупный административный штраф, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.