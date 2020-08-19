Все рейсы «Князя Владимира» в 2020 году отменены

В связи с неясной ситуацией по снятию ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции в регионах навигации лайнера «Князь Владимир», отменяются рейсы, запланированные на текущий год.

Навигация 2020 года должна была быть самой продолжительной с момента возобновления круизного сообщения на Черном море. С 1 марта по 31 октября 2020 года судно должно было сделать 35 рейсов. Однако 22 марта в Краснодарском крае объявили режим повышенной готовности. Теплоход планировал выйти на круизный маршрут 19 июля, отправившись из Сочи в Севастополь, но ограничительный режим по коронавирусу в крае продлили до 21 августа.

Туристам, оплатившим, внесшим предоплату или забронировавшим туры на отмененные рейсы, будут предложены варианты переноса отдыха на 2021 год, сообщается на сайте перевозчика bscruises.ru.