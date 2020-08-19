Воды на донышке: что происходит с водными ресурсами Крыма

Ситуация с обеспечением водой Крыма улучшается, но медленными темпами. Отсутствие осадков и плачевная экологическая ситуация привели к тому, что по дну Симферопольского водохранилища можно гулять пешком.

В главный водный резервуар крымской столицы в месяц поступает около 563 тысячи кубометров живительной влаги. Тогда как жители Симферополя в день расходуют до 150 тысяч кубометров воды. Подземные родники не успевают восполнить этот гигантский разрыв.

Кто виноват

В июле и начале августа в Крыму выпали обильные осадки, но синоптики республиканского гидрометцентра назвали дожди кратковременными и «преимущественно ливневого характера». Всего запас воды на полуострове составляет 74,86 млн кубометров, тогда как в 2019 году в августе воды было 163,69 млн кубометров, передает агентство РИА-новости. Так, например, у села Пионерское в бассейне реки Салгир за месяц зафиксировали 132 мм осадков, это на 191% превышает норму. А в бассейнах рек Кача и Черная выпало 1,6-9 мм осадков, что составляет 3-18% нормы.

Что делать

Власти полуострова с мая ищут пути решения проблемы: 12 июня была налажена подача артезианской воды из водозабора в селе Вилино Бахчисарайского района, а 29 июня — из Ивановского водозабора в Сакском районе. На десятки километров были проложены трубы водовода, благодаря чему удалось снизить нагрузку на Симферопольское и Партизанское водохранилища.

В начале августа исчезла вода в артезианской скважине, питавшей село Мирное под Симферополем. В селах ввели режим чрезвычайной ситуации. Для жителей организован подвоз питьевой воды утром и вечером. Тюленя Маэстро, обитавшего в парке львов «Тайган», вывезли в Геленджикский дельфинарий из-за нехватки водных ресурсов для обеспечения нормальной жизнедеятельности млекопитающего.

Пока до более крайних мер больше нигде не дошло.

А пока у туристов есть уникальная возможность гулять по дну Симферопольского водохранилища, прокладывая GPS-треки по тем местам, где на карте обозначена вода.

Местные рыбаки тоже довольны: воды меньше, зато концентрация рыбы выше. Корреспондент «Севастопольской газеты» на выходных прошла вдоль западного берега, от плотины до села Лозовое. Вид обнаженных некогда подводных скал и растрескавшейся земли разрывает душу, а необычность ситуации вызывает азарт и любопытство, как же изменился пейзаж за этим поворотом, сможем ли мы пересечь наискось ту бухту или попадем в зыбучие пески.