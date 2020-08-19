Следственный комитет активизирует работу по восстановлению прав обманутых дольщиков

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителям территориальных подразделений промониторить ситуацию в регионах и проанализировать результаты расследуемых уголовных дел о нарушениях прав участников долевого строительства.

Результаты этой работы, а также причины длительного расследования таких фактов будут заслушаны в ходе отдельного совещания.

Кроме этого А.Бастрыкин предложил создать специализированное подразделение, которое будет заниматься обращениями, поступающими на имя председателя СК РФ, и подотчетна непосредственно ему.

В целях исключения формализма при рассмотрении обращений граждан и поверхностной оценки их доводов в ведомстве создано подразделение служебных проверок по жалобам, поступающим на имя главы ведомства.