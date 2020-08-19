Славиша Карабашевича перевезли в СИЗО Москвы

Житель Севастополя, гражданин Сербии, ресторатор Славиш Карабашевич, который год назад был заключен под стражу из-за приговора зарубежного суда, переведен в СИЗО Москвы. Вероятно, для последующей экстрадиции, заявил адвокат Дмитрий Тимофеев.

«Со слов родственников мне известно, что его перевели в Москву, в СИЗО. Решение об экстрадиции было принято еще в марте. Больше никаких заявлений не нужно. Перевели [в Москву] для дальнейшей передачи в Сербию», — сказал Д.Тимофеев ТАСС.

Он добавил, что подал жалобу на решение об экстрадиции Карабашевича в Верховный суд РФ. Она пока не рассмотрена. Ранее сообщалось, что предыдущие жалобы в нижестоящие инстанции удовлетворены не были.

В августе 2019 года Ленинский районный суд Севастополя вынес постановление заключить Карабашевича под стражу. Судом установлено, что 22 декабря 2017 года в отношении Карабашевича вынесен приговор Основного суда сербского города Пожареваца, которым подсудимый признан виновным в убийстве. Приговор вступил в законную силу. На момент рассмотрения вопроса о мере пресечения российским судом Карабашевич находился в международном розыске по линии Интерпола.

Адвокат ранее сообщал, что арест его подзащитного мог быть инициирован судом в Гааге, который расследует преступления в бывшей Югославии. С.Карабашевич являлся участником боевых действий в ходе Югославского конфликта с начала 1990-х годов. Он также рассказывал, что убийство, в котором подозревают его подзащитного, было совершено в 2002 году в Сербии, тогда же С.Карабашевич был задержан. В 2003 году решением суда в Сербии он был оправдан. Однако дело было возвращено на новое рассмотрение в 2005 году, С.Карабашевич вновь был задержан, затем оправдан и освобожден из-под стражи.