Подросток из Балаклавы стал чемпионом первенства Крыма по велоспорту

Маршрут гонки проходил по проселочным дорогам севера полуострова: от села Орловка до села Воинка. В соревнованиях участвовали 80 спортсменов со всего полуострова. В первый день первенства, 14 августа, был критериум — гонка на 20 км с финишами.

«Никита занял второе место — плохо себя чувствовал из-за долгого переезда», — прокомментировала «неудачу» старший тренер сборной команды Севастополя по велоспорту Елена Журавлева.

На следующий день проходила индивидуальная гонка на время с дистанцией 20 км. Н.Конопатский в этот раз финишировал первым с результатом 35 минут 46 секунд и средней скоростью 33,5 км/ч.

В заключительный день соревнований (16 августа) состоялась групповая гонка на 30 км. «Сразу после старта уехали в отрыв втроем — это Феодосия, Симферопольский район и наш Никита Конопатский. Разбирались между собой всю гонку, все решил мощный финиш Никиты. Со второй позиции он встал на ноги и начал финишировать. Равных ему не было ни в гонке, ни в финише!» — рассказала Е.Журавлева.