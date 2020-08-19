Новую «жемчужину» выберут 22 августа

Конкурс проводится в Севастополе уже в 24-й раз.

В этом году на сцену соревнования красавиц выйдут пятнадцать титулованных моделей. Среди них обладательница короны «Мисс Татарстан-2020» Анна Семеновых, 1-я вице-мисс конкурса «Мисс Евразия-2018» Виктория Балоян из Армении, вице-мисс фестиваля «Топ-модель России-2016», победительница проекта «Подиумная модель СНГ-2017» Снежана Шепталина, победительница проекта «Мисс Башкортостан-2018», обладательница гран-при конкурса «Жемчужина Поволжья-2019» Эльмира Шаихова.

Севастополь на конкурсе будет представлять обладательница титула «Мисс Крым-2017», 1-я вице-мисс конкурса «Севастопольская красавица-2020», мастер спорта по художественной гимнастике Елена Трифонова.

Гостей конкурса в этот вечер ждет презентация севастопольских игристых вин.