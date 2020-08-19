Мост на Пожарова заасфальтировали

В ночь на 19 августа на мосту через суходол рабочие уложили последнюю полосу дороги. Осталось доделать тротуары и поставить светофор на переходе от остановки «Улица Дмитрия Ульянова».

Верхний слой моста уложили щебеночно-мастичным асфальтобетоном. Основное отличие этого материала от обычных асфальтобетонов в его каркасной структуре, которая передает нагрузку с поверхности в нижележащие слои, снижая деформацию слоя покрытия.

«Устройство верхнего слоя покрытия щебеночно-мастичным асфальтобетоном дает преимущества его долгосрочной работе. Предназначено покрытие для работы в жестких городских условиях. Его структура сопротивляется колееобразованию. Также применены технологии армирования синтетической сеткой», — объяснил технологические новшества директор департамента транспорта Сергей Румянцев.

По словам представителя подрядчика — исполнительного директора ООО «Крымстроймост» Александра Юрченко, осталось не так много работы: тротуарные тропинки для пешеходов, дорожные знаки, озеленение с укладкой черноземной смеси. После этого останутся только укрепительные работы под мостом, чтобы исключить подтопления с частного сектора.

Кроме того, для обеспечения безопасности пешеходов на пешеходном переходе около остановки «Улица Дмитрия Ульянова» установят светофор, который был включен в план департамента транспорта на 2017 год, потом на 2018-й и 2019-й...

Переход на остановке «Улица Дмитрия Ульянова» — один из самых аварийно-опасных участков в Севастополе. При ремонте ул.Пожарова в 2012 году собирались соорудить подземные переходы в том числе на этом участке дороги и даже сделали для него проектную документацию. Потом решили сэкономить. В следующий раз о подземном переходе заговорили в 2018 году. Опять заказали проект, заплатили за него более двух миллионов рублей. В итоге —установят светофор.

Мост через суходол длиной 34 метра начали ремонтировать в 2018 году. Закончить работы очередной подрядчик — ООО «Крымстроймост» — по контракту должен до конца 2020 года, но обещает до сентября.