Деньги «Штыка и паруса» перебросили на улицу Ленина и скверы

В общей сложности общая сумма на ремонт и изготовление проектной документации на благоустройство и реставрацию общественных пространств в Севастополе с 694 млн увеличилась до 784 млн рублей, при этом количество общественных пространств, которые приведут в порядок, уменьшилось с 20 до 16.

Изменения внесены 14 августа департаментом городского хозяйства в собственный приказ от 25 июня 2020 года. Что стало причиной перераспределения средств из документа неясно, как не понятны и приоритеты в выборе городских объектов и общественных пространств для реконструкции и благоустройства. Но можно предположить, что реконструкция скверов — занятие, не требующее высокой квалификации проектантов и строителей, тогда как реконструкция исторических объектов требует и соответствующих лицензий, и согласований на федеральном уровне.

Вместо работ по сохранению объекта культурного наследия «Обелиск городу-герою Севастополю» (это «Штык и парус») стоимостью в 260 миллионов произведут капитальный ремонт скверов вдоль пр.Октябрьской революции на сумму порядка 358 миллионов рублей.

В новом приказе увеличилась стоимость проектной документации по благоустройству ул.Ленина и пр.Нахимова. Изначально на это планировалось потратить 51,5 млн, теперь — почти 85 млн.

Стоимость строительных работ памятника, посвященного окончанию Гражданской войны, в районе ул.Катерная урезали. Вместо 315 миллионов выделят 282,6 миллиона.

Из списка на разработку проектно-изыскательских работ были исключены пляжи «Песочный», на который ранее выделяли 450 тысяч рублей, «Яшмовый» (1,5 млн), «Орловка-1» (2,5 млн) и сквер на пл.50-летия СССР (4 млн рублей).

В приказе остались проектно-изыскательские работы по благоустройству пляжа «Альбатрос» — 3,6 миллиона; набережных в Учкуевке — 3,6 млн, в Любимовке — 6,4 млн и в бухте Омега (Круглая) — 3,6 миллиона; хоры Херсонеса №№1, 2 и 3 — по четыре миллиона на каждую; а также на реставрацию Таврической лестницы — 5 миллионов; скверов 1-го, 2-го, 3-го и 5-го бастионов — 830 тысяч, 3,1 млн, 2,6 млн, 6,5 млн соответственно.

Напомним, что речь идет о втором соглашении поддержать бюджет Севастополя правительством Москвы в размере дополнительных трех миллиардов рублей.