Запретили остановку и стоянку на ряде улиц

Департамент транспорта Севастополя ограничил остановку и стоянку автомобилей на большом количестве улиц в центре, в Балаклаве и на Северной стороне.

Сделано это, как объяснено в соответствующем приказе, для оптимизации дорожного движения. Документ опубликован на сайте правительства Севастополя 17 августа и должен вступить в действие через 20 дней, чтобы Севавтодор успел установить соответствующие дорожные знаки в местах введения ограничений.

В центральной части города ограничения вводятся на спуске Щестакова — от улицы Воронина до ул.Суворова с обеих сторон, на ул.Степаненко — от ул.Гоголя до ул.4-я Бастионная, на ул.4-я Бастионная от дома №25 до дома №1.

Новые запрещающие остановку и стоянку знаки появятся в Балаклаве: на ул.Калича — от дома №12 до дома №18, на ул.Рубцова — от дома №15 до дома №1, на ул.Грошева — от ул.Мира до ул.Новикова.

В Гагаринском районе запрещение будет действовать на ул.Адмирала Юмашева — от дома №63 до дома №24, на ул.Вакуленчука — от дома №27-а до дома №35.

На Северной стороне под запрет попали: ул.Богданова — от дома №17 до дома №9-В, ул.Челюскинцев — от дома №47 до пл.Кролевецкого, ул.Громова в районе дома №60, ул.Громова — от ул.Михайловская до дома №36, а также с четной стороны ул.Громова в районе дома №56.