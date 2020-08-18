Спортсмены со всей России будут мериться силой в Севастополе

Запланированы силовые эстафеты, «богатырские карусели», перетягивание автомобиля и тому подобные экстрим-соревнования. Также зрителей ждут выступления и мастер-классы именитых спортсменов.

Самые зрелищные мероприятия пройдут на набережной Корнилова, на площадке между зданиями аквариума и ДДЮТ, а также на пл.Нахимова. Состязания будут начинаться после 15.00.

Фестиваль завершится в воскресенье, 23 августа, праздничным концертом на пл.Нахимова. Обещено выступление Сергея Бобунца — лидера группы «Смысловые галлюцинации», группы «Мураками» и вокального дуэта Dunaev Family. Фейерверк назначен на 22.00.