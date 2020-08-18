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Создадут цифровые дневники школьников

Щербакова Евгения

До конца 2020 года 69 общеобразовательных организаций города оснастят современной цифровой образовательной платформой. Об этом на заседании правительства 17 августа сообщила начальник Главного управления информации и связи Александра Осипова.

— Данная система объединит на единой платформе учеников города, педагогов и их родителей. Для последних будет создано мобильное приложение, по которому они смогут отслеживать успеваемость своих детей, а также вести диалог с преподавателями и должностными лицами в школах. Кроме того, предполагается перевод в электронный вид большинства отчетности, что позволит разгрузить педагогов и направить их на работу с детьми, а не с бумагами, — пояснила А.Осипова.

По ее информации, данная цифровая образовательная среда обеспечит равный доступ для всех школьников Севастополя к современным образовательным материалам, вне зависимости от места нахождения школы.

По словам чиновницы, сейчас многие школы уже используют электронные дневники, но разные платформы в образовательном процессе ограничивают их технические возможности. Теперь это будет единая официальная защищенная образовательная платформа, с внутренним хранением информации.

— Мы не будем зависеть от работоспособности тех систем, которые являются открытыми для всех, — сказала А.Осипова, добавив, что к платформе будут подключаться все доступные образовательные ресурсы.