Создадут цифровые дневники школьников

До конца 2020 года 69 общеобразовательных организаций города оснастят современной цифровой образовательной платформой. Об этом на заседании правительства 17 августа сообщила начальник Главного управления информации и связи Александра Осипова.

— Данная система объединит на единой платформе учеников города, педагогов и их родителей. Для последних будет создано мобильное приложение, по которому они смогут отслеживать успеваемость своих детей, а также вести диалог с преподавателями и должностными лицами в школах. Кроме того, предполагается перевод в электронный вид большинства отчетности, что позволит разгрузить педагогов и направить их на работу с детьми, а не с бумагами, — пояснила А.Осипова.

По ее информации, данная цифровая образовательная среда обеспечит равный доступ для всех школьников Севастополя к современным образовательным материалам, вне зависимости от места нахождения школы.

По словам чиновницы, сейчас многие школы уже используют электронные дневники, но разные платформы в образовательном процессе ограничивают их технические возможности. Теперь это будет единая официальная защищенная образовательная платформа, с внутренним хранением информации.

— Мы не будем зависеть от работоспособности тех систем, которые являются открытыми для всех, — сказала А.Осипова, добавив, что к платформе будут подключаться все доступные образовательные ресурсы.