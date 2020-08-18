Региональные надбавки будут получать патологоанатомы, лаборанты и санитары

Список получающих региональные надбавки за работу с ковидными пациентами медиков расширен постановлением правительства Севастополя от 17 августа. Теперь в общий список медработников, получающих региональные надбавки, включили врачей-патологоанатомов, лаборантов и санитаров.

По информации директора департамента Сергея Шеховцова, речь идет о семи врачах, восьми лаборантах и 10 санитарах.

— Принятие этого постановления позволит им выплатить положенное денежное вознаграждение за июль, и далее за август и сентябрь, — сообщил глава горздрава.

С.Шеховцов уточнил, что ранее эти специалисты, несмотря на работу с инфицированными новой коронавирусной инфекцией, не были включены в общий список медработников, получающих дополнительные выплаты из регионального бюджета.