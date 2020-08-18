Развожаев прописался в Севастополе

Комментируя опубликованные избиркомом сведения о своих доходах, врио губернатора Севастополя сообщил, что он официально сменил место жительства.

Теперь он прописан не в Москве, как указано в документах, поданных в июле в избирательную комиссию, а в городе, где сейчас работает.

В Инстаграме Михаил Развожаев сообщил, что объяснит все данные декларации лично, чтобы исключить всяческие домыслы и трактовки.

Доход за прошлый год — 3 199 377,33 рублей — это заработная плата, никаких иных доходов у М.Развожаева нет.

Квартира в Москве, площадью 65,4 кв.м, приобретена за счет средств выделенной целевой государственной субсидии и коммерческого кредита во время работы заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа. Отметим, что субсидия была в 15 млн рублей, что указано М.Развожаевым в более ранних декларациях.

В конце прошлого года семья обзавелась квартирой в Севастополе в 79,4 кв.м, которую оформили на жену и детей. Средства для ее приобретения — доходы от продажи квартиры в Красноярске, которую жена М.Развожаева получила в наследство. Квартира была оформлена на жену и детей, поэтому доходы детей (по 1,3 млн рублей) — это выделенные доли при продаже квартиры. В доходах супруги — 2,753 млн рублей — также средства от продажи машины (250 тысяч рублей) «Тойоты-РАВ4» 2003 года выпуска. У нее сейчас Nissan Murano 2014 года.

«В нашей квартире в Севастополе я с недавнего времени прописался, выписавшись из Москвы», — сообщил М.Развожаев.

Квартира, купленная в Севастополе нуждается в капитальном ремонте. Поэтому семья живет в съемной квартире (73 кв.м) на ул.Ленина.

«Для отдельных моих поклонников сразу сообщу — компенсацию за аренду из бюджета города не получаю. Эта квартира числится в сведениях, как находящаяся в пользовании», — уточнил М.Развожаев.