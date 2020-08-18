Отдых на природе разрешен лишь в 16 местах

До 4 сентября на территории Севастополя установлен особый противопожарный период, ограничивающий посещение лесов. Отдыхать на природе можно лишь в 16 специально отведенных для этого местах.

Список общедоступных мест отдыха на территории ГКУ «Севастопольское лесничество» был утвержден еще в апреле 2020 года. Переночевать в палатке можно на следующих точках:

1. Сапун-гора (44°33'50"N 33°35'3"E);

2. Второй кордон Мекензивых гор (44°36'59"N 33°41'32"E);

3. Третий кордон Мекензивых гор (44°37'12"N 33°39'36"E);

4. Урочище «Алсу» (44°31'24"N 33°42'22"E);

5. «Торопова дача» (44°30'32"N 33°40'54"E);

6. Урочище «Сухая речка» (44°31'9"N 33°40'52"E);

7. Урочище «Аязьма» (44°28'13"N 33°38'40"E);

8. Урочище «Ближний пляж» (44°28'57"N 33°37'27"E);

9. Урочище «Золотой пляж» (44°28'47"N 33°37'42"E);

10. Урочище «Чертова лестница» (44°25'31"N 33°51'3"E);

11. Скала Парус (44°23'52"N 33°46'10"E);

12. Пляж «Дельфин» (44°24'45"N 33°42'56"E);

13. «Турецкая поляна» (44°25'19"N 33°41'34"E);

14. Урочище «Батилиман» (44°25'9"N 33°41'37"E);

15. «Горный клуб» (44°25'14"N 33°40'53"E);

16. Урочище «Узунджа» («Бивак») (44°28'37"N 33°52'46"E).

В этих разрешенных местах отдыха нельзя разжигать костры, предупреждает Севприроднадзор.

Как выход — туристы готовят на бензиновой или газовой горелке, а также шутят, что теперь найдено оправдание для нахождения в лесу в пожароопасный период. Мол, мы направляемся к «общедоступному месту отдыха».