Объединились против выборов без выбора

Представители региональных политических сил и общественных движений Севастополя пытаются объединиться, чтобы противостоять незаконным методам борьбы на предстоящих 13 сентября выборах.

Об этом было заявлено на совместном мероприятии 17 августа. По мнению собравшихся, избирательный процесс в Севастополе превращается в откровенный фарс, лишает жителей города права выбора реальных кандидатов. Избирательная кампания превращается в безальтернативную.

Выступающие напомнили об изощренном способе устранения из предвыборной борьбы за пост губернатора коммуниста Романа Кияшко при помощи сложения полномочий 15 депутатами-единороссами Ленинского и Гагаринского советов.

Скандальная история выборов-2020 продолжилась попыткой снять с регистрации независимого кандидата в Гагаринские депутаты от общественного движения «Наш Севастополь» Ольгу Дронову. Против нее подал судебный иск один из депутатов-сложенцев — единоросс Сергей Дондук.

— Вместо того, чтобы встретиться в честной борьбе лицом к лицу, на условия взаимоуважения, происходит зачистка политического поля ради одного кандидата. Я бы даже сказала, его выжигают кислотой, — обратилась к собравшимся О.Дронова.

По ее словам, столь нецивилизованное отношение к предстоящим выборам побудило представителей КПРФ, «Справедливой России», «Патриотов России», общественных движений «Наш Севастополь», «Севастопольская альтернатива», «За новый социализм», «Русский блок», а также самовыдвиженцев объединить усилия под девизом «Мы хотим свободы и честных выборов!»

Итогом обсуждения стало решение выработать общие методы контроля за проведением выборов.