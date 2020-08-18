Новые заболевшие и еще одна смерть от covid-19

По состоянию на утро 18 августа в Севастополе зарегистрированы еще шестеро заразившихся коронавирусной инфекцией.

На этот раз все заболевшиеся — местные жители, но из них только трое выезжали в последнее время в другие регионы.

Еще одно печальное известие связано с кончиной от covid-19 медсестры, работавшей в городской больнице №9. Это первый в городе случай, когда умер заразившийся коронавирусом медицинский работник.

Как сообщила пресс-служба правительства Севастополя, 65-летняя Пелагея Мазурова, чей возраст предполагал отнесение ее к группе повышенного риска, работала в «красной зоне» больницы, ставшей ковидным госпиталем. Течение ее болезни было осложнено хроническими заболеваниями, тяжелой вирусной пневмонией и отеком легких.

П.Мазурова работала в отделении анестезиологии-реанимации больницы №9 с 1973 года. По заявлению врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, ей посмертно вручат новую медаль имени Даши Севастопольской.

Всего с начала года в Севастополе covid-19 заболели 433 человека, из которых 341 выздоровели, 13 — умерли.