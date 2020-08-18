Набор в балетную академию продлили на неделю

Севастопольская Академия хореографии продлила до 20 августа набор учащихся в связи с увеличением количества мест.

Выделено еще 40 мест для обучения на бюджетной основе, поэтому решено продлить набор абитуриентов. Сейчас приемная комиссия изучает анкеты тех, кто уже подал документы.

Кроме того, из-за большого спроса на обучение в академии рассматривают вариант платного отделения.

В начале июля сообщалось, что в этом году примут на обучение 20 первоклассников.