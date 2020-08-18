На выставке — сказки огненных джунглей

Выставка приурочена к 90-летию автора и не случайно размещена именно здесь. По словам самого дедушки Феди (как он себя называет), «в этом детском учреждении работают очень доброжелательные люди, и к тому же, там пахнет Россией».

После этого заявления так и просится вспомнить пушкинские строки: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет...» Но сама выставка посвящена Африке и африканским сказкам, которые отыскал, записал, собрал, перевел с оригинального местного диалекта «лесной криольо» на русский сам Ф.Никольников. Не случайно, он сам назвал их «сказками огненных джунглей».

«Севастопольская газета» уже рассказывала о том, что диалект «лесной криольо» Ф.Никольников изучил во время своей службы военным переводчиком в Гвинее Бисау.

— Все сказатели африканских историй, которые я собрал, были партизанами и народными борцами за свою независимость от Португалии, — рассказал Ф.Никольников. На выставке представлены 6 книжных сборников сказок, которые ни до, ни после никто не записывал и уж, тем более, не переводил на русский язык.

Сами сказки интересны не только русским, но и гвинейским детям. Для последних Ф.Никольников подготовил целый комплект своих книг, которые надеется в самое ближайшее время передать в музей Министерства обороны государства Гвинея Бисау.

Частью выставки являются книжные иллюстрации, выполненные московскими художниками по мотивам африканского фольклора. В дополнение в экспозицию включили предметы африканского прикладного творчества — деревянные маски, фигурки людей и животных.

Вторая часть экспозиции посвящена песенному творчеству Ф.Никольникова, а также его двадцатилетнему сотрудничеству с ансамблем народного творчества «Калинка» Дворца детского и юношеского творчества.