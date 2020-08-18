На Константиновской батарее открывают новые выставки

Во вторник, 18 августа, исполнилось 175 лет основания Русского географического общества. В честь юбилея в музейно-выставочном комплексе «Константиновская батарея» проводят неделю флага этой старейшей общественной организации России.

Парадный флаг РГО размером 6 на 9 метров до конца недели будет реять над музеем, подчеркивая важность события, а основные торжества запланированы на субботу, 22 августа.

Состоится торжественное открытие двух новых выставок: живописные произведения представит «Творческое объединение южно-русских художников» в Севастополе и фотовыставка, посвященная выдающемуся русскому исследователю Миклухе-Маклаю.

Работают и две постоянные экспозиции: «Константиновская батарея — два века на страже Родины» и «Русское географическое общество в лицах, фотографиях, фактах».

Музей работает без выходных. Добраться до него тепеь можно катером из Артбухты.