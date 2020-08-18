Мать попыталась убить дочь накануне ее свадьбы

Расследуется уголовное дело в отношении жительницы Красноперекопска, которой предъявлено обвинение в покушении на убийство дочери.

У 32-летней жительницы Красноперекопска была запланирована регистрация брака, после чего молодые супруги планировали переехать в другой населенный пункт. 50-летняя мать невесты была против, поскольку не хотела расставаться с внуком, которого дочь планировала увезти с собой. На этой почве между женщинами происходили конфликты. В ходе одного из них у подъезда дома, где проживала пара, мать нанесла дочери ножевое ранение в область живота.

Пострадавшую своевременно доставили в медучреждение и оказали помощь. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Задержанная мать дала явку с повинной. По ходатайству следствия судом ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время в рамках уголовного дела сотрудниками следственного отдела по Красноперекопску проводятся все необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ по Республике Крым и Севастополю.