Конкурс на архитектуру и дизайн в СевГУ вырос в два раза

Экзамен сдают около 250 абитуриентов: конкурс восемь человек на место, против четырех — в 2019 году.

В Севастопольском государственном университете проходит творческий экзамен «Рисунок с элементами черчения» для поступающих в Институт развития города (ИРГ) на направление архитектура и дизайн. В 2020 году на бакалавриат и магистратуру по специальности выделено 32 бюджетных места, сообщает пресс-служба университета.

Абитуриенты сдают экзамен в три потока. Испытание длится три часа. Ребята рисуют натюрморт из геометрических фигур: шара, цилиндра, призмы, конуса. Они должны композиционно выстроить рисунок, грамотно вычертить структуру, выявить объем и плановость изображения, передать перспективу.

«Нам интересны самые талантливые ребята, которые получат самые высокие баллы, а мы создадим для них максимально хорошие условия обучения», — рассказала заведующая кафедрой «Архитектура и дизайн» ИРГ, профессор Элина Красильникова.