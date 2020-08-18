Исторический фестиваль вносит коррективы в дорожное движение

В пятницу, 4 сентября, в Севастополе стартует Крымский военно-исторический фестиваль на Федюхиных высотах. Департамент транспорта предупреждает об ограничениях при подъезде к месту его проведения.

С этой даты до 19.00 6 сентября вводятся ограничения остановки и стоянки транспортных средств на Ялтинском шоссе в районе поворота на с. Первомайское, на Инкерманском шоссе — (в районе автозаправки «TES» и ресторана «Шайба»).

Внимание! Будут работать эвакуаторы.

Кроме этого, 4 и 5 сентября с 9.00 до 20.00, а также 6 сентября с 9.00 до 19.00 вводится временное ограничение движения всех видов транспортных средств, кроме общественного транспорта и участников фестиваля, на подъезде к с.Первомайское — со стороны Ялтинской дороги и со стороны с.Хмельницкое.

На фестиваль можно будет доехать автобусами №№8, 18, 37, 40, 41, 126, 129, 182, 183 от 5-го км Балаклавского шоссе.