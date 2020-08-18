Частный зоопарк на улице Бирюлева пытаются закрыть

В районе остановки «Улица Коли Пищенко» на территории частного домовладения располагаются вольеры с дикими животными и птицами. Нахимовская прокуратура выявила множество нарушений в деятельности этого «Севастопольского зоопарка».

Прокуратура Нахимовского района вместе со специалистами контролирующих органов проверила деятельность индивидуального предпринимателя, содержащего зоопарк на ул.Бирюлева. Были выявлены нарушения требований законодательства в сфере ветеринарии, санитарно-эпидемиологического, а также природоохранного законодательства.

Установлено, что целевое назначение земельного участка, где располагается зоопарк, — это индивидуальное жилищное строительство. На этой территории площадью шесть соток помимо двух жилых строений в нарушение ст.42 Земельного кодекса РФ располагаются вольеры с более чем 150 особями животных и птиц, в том числе диких. Необходимых санитарно-защитных зон между вольерами и жилыми домами нет, как нет возможности их оборудовать.

Владелец зоопарка не собирается устранять указанные нарушения, поэтому прокуратура направила в суд Нахимовского района Севастополя исковое заявление, требуя запретить работу зоопарка, в том числе — оказание платных услуг, содержание и разведение животных на участке.