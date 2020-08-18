Берега Качи укрепят раньше, чем планировали

Подрядчик расчищает дно русла и выкладывает берега габионами — проволочными блоками, заполненными щебнем.

Запланированные работы выполнены уже более чем наполовину. Завершение стройки ожидается в октябре, хотя по контракту — это декабрь 2020 года.

Работы по строительству берегозащитных дамб в районе села Вишневое выполняют ООО «Партнер» из Краснодара. Проектом предусматривается реконструкция существующих грунтовых берегоукрепительных сооружений по обоим берегам реки Кача на протяжении 525 метров. Стоимость госконтракта 60 млн руб.