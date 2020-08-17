В Крыму рассчитывают на урожай винограда на уровне прошлогоднего рекорда

Власти Крыма рассчитывают, что аграрии этой осенью получат такой же рекордный урожай винограда, как в прошлом году — около 100 тысяч тонн. О

б этом в понедельник, 17 августа сообщил вице-премьер региона — министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин при посещении крестьянско-фермерского хозяйства, которое первым в республике начало уборку винограда.

«Задача стоит — не меньше, — сказал А.Рюмшин, отвечая на вопрос ТАСС, на какой урожай винограда рассчитывают в Крыму в этом сезоне. — 95 тысяч было. Думаю, на этой цифре плюс-минус и остановимся».

Зампред правительства региона уточнил, что в Крыму 19 тысяч га виноградников.

«Из них 14 тысяч — к уборке, 9 тысяч — технические, 2 тысяч — столовые», — добавил А.Рюмшин, отметив, что ежегодно в Крыму благодаря госсубсидиям прибавляют не менее тысячи га виноградников.

В первом приступившем к уборке хозяйстве уточнили, что планируют собрать виноград не менее чем с 15 га, основной сорт здесь — столовый «Аркадия».

Виноградари Крыма в 2019 году собрали рекордный за последние пять лет урожай — около 100 тысячи тонн, что на 20% больше, чем в 2018 году.