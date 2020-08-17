Управляющие компании нарушили закон, не публикуя данные о своей работе

Управляющие компании Нахимовского района Севастополя не предоставили данные в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), за что получили взыскания от районной прокуратуры.

В июне 2020 года специалисты Нахимовской прокуратура выявили, что ООО «Район», ООО «ЖЭК», ООО «Градстройсервис», ООО «УК «Интеруют», ГУПС «УК «СЕВЕР», ГУПС «УК «Нахимовского района», ООО «РЕГИОН-92», ООО «Прогресс», ТСН «Горпищенко-98» не разместили на федеральном портале ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru) информацию о конструктивных элементах подведомственных многоквартирных домов, о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества, оказываемым коммунальным услугам, использованию общего имущества, проведенных общих собраниях собственников помещений в МКД, конструктивных элементах строений, отчетах по управлению домами, а также о степени износа многоквартирных домов. Тем самым эти управляющие компании нарушили приказы Мисвязи и Министоя.

По результатам проверки районная прокуратура внесла два представления об устранении нарушений, направила семь исков в суд о понуждении к размещению информации и возбудила шесть дел об административном правонарушении за неразмещение информации, размещение информации не в полном объеме или размещение недостоверной информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.