Ученые создали мобильное приложение для охотников Крыма

«Границы и типы охотничьих угодий часто меняются. Там, где в прошлом году было общедоступное угодье, сегодня может оказаться зона охраны охотничьих ресурсов. А штрафы за нарушение границ довольно высокие. Поэтому актуальным становится использование геоинформационных сервисов, предоставляющих реальные данные о расположении границ угодий. Наличие таких сервисов также способствует развитию охотничьего туризма, когда в угодья могут приезжать люди, не знакомые с местностью, но благодаря GPS-навигации и онлайн-картам будут уверены в том, что охотятся на разрешенных территориях», — пояснил разработчик программы HunterLandsCFU, руководитель лаборатории «ФабЛаб» КФУ Владимир Овчаренко.

Как утверждает разработчик, возможности подобных сервисов позволяют «осовременить» процесс охоты. Например, охотник видит у себя в телефоне, где находятся и куда направляются товарищи. Участники охоты могут обмениваться между собой треками пройденного пути, местами расположения машины, лагеря, найденной лисьей норы.

Программа HunterLands CFU полностью бесплатная и доступна для скачивания всем желающим, сообщили в университете. Тем не менее «Севастопольская газета» не обнаружила приложение ни в онлайн-магазине iTunes Store, ни в Google Play. Сайт hanterlands.ru, на который есть ссылка в пресс-релизе, также не работает.