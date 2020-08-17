С Красного спуска уберут зеленую сетку

Об этом говорится в ответе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры на информационный запрос «Севастопольской газеты» о прекращени противоползневых работ на Красном спуске.

Оказывается, противоэрозионный материал геомат зеленого цвета нарушает эстетический вид склона, входящего в границы территории объекта культурного наследия. Поэтому принято решение об его исключении из конструкции тросово-сетчатой системы. Департамент транспорта совместно со специалистами по охране объектов культурного наследия рассматривает варианты других технических решений, говорится в ответе.

Напомним, проблемы на объекте возникли на завершающем этапе, когда работы были выполнены на 80%. Тогда неожиданно выяснилось, что территория Красного спуска относится к ФГБУК «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник». На основании этого в конце июля Министерство культуры своим предписанием аварийные мероприятия по стабилизации склона, выполняемые по заказу Севавтодора, приостановило.

О том, что между правительственными структурами разных уровней нет согласованности, в городе известно давно. На низкий уровень администрирования при выполнении федеральных и региональных программ постоянно указывает Контрольно-счетная палата Севастополя. Об этом знают и простые граждане, которые являются свидетелями регулярных нарушений сроков сдачи объектов, ошибок в проектировании и бесконечных переделок некачественно выполненных работ.

Очередной «косяк» теперь уже на Красном спуске департамент транспорта объясняет тем, что севастопольский военно-исторический музей-заповедник работы по обеспечению безопасности склона не выполнял. УМВД обратило внимание на аварийный спуск и камни на дороге не руководства музея, а правительства Севастополя. Последнее без согласования с музеем, которому принадлежит земля, начало принимать меры. На основании многочисленных протоколов правительства и решений межведомственной рабочей группы Севавтодор весной 2020 года произвел закупку на выполнение противоаварийных работ на склоне по ул.Красный спуск. Теперь подрядчику, создавшему защитное поле, укрепившее склон и удерживающее скатывание камней на проезжую часть, придется его переделать.

«Севастопольская газета» связалась с директором подрядной организации НПО «Базальтум» и поинтересовалась, что он думает в сложившейся ситуации. Сергей Кочетовский подтвердил, что работы на объекте были приостановлены по не зависящим от них причинам, но будут завершены в течение месяца.

— По согласованию с заказчиком срок окончания работ был сдвинут. Также по его желанию нижний укрепительный слой, а именно противоэрозионная сетка-геомат будет демонтирована, что, по нашему мнению, ухудшит эрозионную защиту склона. Но это в данном случае не критично, поскольку сверху укладывается еще два защитных слоя из крученой металлической сетки и тросов. Начата установка противокамневого трехметрового барьера протяженностью 300 метров. Планировалось укрепить 2,7 тысячи квадратных метров склона, но после того, как мы приступили к работе, убрали часть кустарников и груды мусора, объем работ увеличился. В общей сложности заказчик гарантирует оплату дополнительного объема работ в размере 10% от общей суммы заказа. Планируем закончить все работы до 15 сентября, — сообщил С.Кочетовский.