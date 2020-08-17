Новорожденных будут выписывать с подарочными комплектами

В Севастополе решили дарить новорожденным малышам подарки. 17 августа на заседании правительства города принято соответствующее постановление.

Такая инициатива принадлежит общественной организации «Севастопольские мамы» и начнет реализовываться с 1 сентября.

Как пояснил директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов, в подарочный комплект стоимостью около пяти тысяч рублей включат памперсы, одежду и предметы ухода для новорожденного.

Комплекты будут выдавать при выписке из подведомственных медучреждений городской больницы №5. Это роддом №1 и роддом №2.

Всего до конца 2020 года на эти цели выделяется 5,3 млн рублей.