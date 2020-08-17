На расселение граждан из аварийного жилья выделили 25 миллионов

Для выкупа 23 аварийных жилых помещений общей площадью 724 кв метра правительство Севастополя выделило 25 млн рублей. Такое постановление принято на заседании правительства 17 августа.

Речь идет о расселении граждан из аварийного жилищного фонда в рамках государственной программы города Севастополя «Жилище» (2020 -2022 гг).

Деньги выделяются на условиях федерального софинансирования, общая сумма средств на выкуп жилых помещений у собственников составит 53,4 млн руб. Об этом сообщил директор капстроя Илларион Гапицонов.

Он также пояснил, что деньги перечисляются на счета собственников, у которых выкупается аварийные помещения, с целью покупки ими нового жилья. Владельцам также устанавливается срок на выселение.

По словам И.Гапицонова, коммерческая оценка помещений уже произведена, с владельцами все вопросы решены.