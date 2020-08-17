Глубоководный выпуск в Балаклаве исследуют еще раз

По глубоководному выпуску в Балаклаве проведут повторные исследования, чтобы выяснить, возможно ли его починить.

Так 17 августа распорядился на заседании правительства Севастополя врио губернатора Михаил Развожаев. По его словам, неизвестно, проводились ли какие-либо исследования по этому объекту при проектировании реконструкции КОС «Южным» ранее.

— Нам надо иметь исчерпывающую информацию, что там происходит и варианты временного решения этого вопроса до того, как КОС «Южные» начнут строить, — сказал М.Развожаев.

Напомним, что 27 июля вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин, посетивший Севастополь, пообещал, что за два или три года очистные наконец-то построят. Он также заверил власти города, что подрядчик на объект будет найден в кратчайший срок и стройка наконец-то продолжится.