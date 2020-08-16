За олимпийское «золото» выплатят по 1,4 млн рублей

Спортсмены из Севастополя при выигрыше на олимпиаде получат от родного города в два раза больше премиальных денег, чем было предусмотрено ранее. Соответствующее решение принято 14 августа правительством города.

Об этом сообщил начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко,

— Мы увеличиваем выплаты за наивысшие результаты, показанные на олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских играх — с 700 тысяч рублей за «золото» на олимпиаде теперь наш спортсмен получит 1,4 млн рублей, — сказал С.Резниченко.

По его информации, одна лицензия на олимпиаду следующего года у Севастополя уже есть: у Анастасии Долговой, выступающей в гребле на байдарках и каноэ. В паралимпийских играх выступит севастопольский пловец Андрей Граничка, еще трое спортсменов в настоящее время проходят отбор.

Также расширен перечень спортивных соревнований, за победы и призовые места в которых спортсмены и их тренеры будут получать дополнительные единовременные выплаты.

— Речь идет о спортсменах — жителях Севастополя, являвшихся членами сборных команд РФ, Севастополя, завоевавших звания победителей и призеров олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских игр, — пояснил С.Резниченко.

Он также рассказал о расширении перечня официальных спортивных соревнований для осуществления единовременной выплаты. Добавляется пул соревнований по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, таким как первенство мира, юношеские олимпийские игры, первенство Европы, европейские игры.

— Соответственно, назначаем выплаты чемпионам и призёрам данных соревнований, — сказал С.Резниченко.

Севастопольская спортсменка, лауреат городской премии «Спортсмен года-2019», Анастасия Долгова завоевала «золото» на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ, который проходил в Москве с 10 по 14 августа. По итогам завершившегося чемпионата определился состав сборной России для участия в Кубке мира и в чемпионате Европы 2020 года. Таким образом, А.Долгова завоевала право представлять Россию на международных стартах.