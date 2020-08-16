Уборкой предлагают заниматься на общественных началах Наводить чистоту в Севастополе будут на субботниках, которые намечены на 22 и 29 августа, 5 сентября, 10 октября, 14 ноября и 12 декабря.

Документ об этом принят правительством города 14 августа.

Как сообщил директор горхоза Евгений Горлов, для уборки определены 24 территории, охарактеризованные главой ведомства как «необремененные со стороны управляющих компаний».

— Речь идет не о придомовых территориях, закрепленных за управляющими компаниями, — уточнил замгубернатора Владимир Базаров.

Как прозвучало, для наведения чистоты силами общественности региональный оператор ООО «Благоустройство города Севастополя» выделит специализированную технику для вывоза мусора.

В ходе заседания была подчеркнута необходимость «все-таки постоянно обременять [«Благоустройство Севастополя»] уборкой придомовых территорий, в соответствии с собираемыми с горожан суммами».

По словам врио губернатора Михаила Развожаева, от населения поступают жалобы на качество уборки придомовых территорий управляющими компаниями.

— Лучше стало, но до абсолюта еще далеко, — заметил руководитель города.