В Европе стали жить лучше, а в России нет

Информагентство РИА Новости подготовило очередной рейтинг, в котором 32 страны Европы выстроены в зависимости от того, насколько для их жителей доступно автомобильное топливо. Россия с прошлого года значительно ухудшила свои позиции, переместившись с 16-й на 20 строчку.

А доступность бензина для жителей Севастополя еще ниже. Как и в прошлом году, наш город на 27-м месте.

Социологи посчитали, сколько один житель европейской страны сможет купить бензина (и дизельного топлива) на среднюю зарплату. При составлении рейтинга использовались официальная статистика по ценам на 95-й бензин и зарплаты в регионах на май-июль текущего года. В рейтинге также учтены изменения цен бензина за год. В абсолютном большинстве стран цена на топливо уменьшилась, кое-где даже весьма значительно.

Для наших соотечественников, наверное, не будет сюрпризом, что в России цена бензина подросла. Стоит отметить, что из 32 европейских стран, участвовавших в рейтинге, только в трех из них стоимость бензина подорожала (пусть и незначительно) — в России, Беларуси и Казахстане.

Все данные, полученные в национальных валютах, переведены в рубли.

Где жить всё ещё хорошо...

Максимальное количество бензина на среднюю зарплату можно приобрести в крохотном государстве Люксембург, где цены на топливо относительно невысокие, а доходы населения одни из самых больших в Европе. В прошлом году жители Люксембурга могли купить на одну зарплату 2,9 тысячи литров бензина, в этом году — уже почти 3,3 тысячи. Стоимость одного литра в пересчете на рубли здесь за год существенно не изменилась (была 87,6 рубля, стала — 87,3 рубля), но, видимо, в течение года стоимость топлива в Люксембурге претерпевает значительные колебания, так как, по данным статистики РИА Новостей, с начала 2020 года 95-й бензин подешевел здесь аж на 13,7%.

Вторую строчку рейтинга, со значительным отставанием от лидера, занимает Норвегия (как и в прошлом году) — 2,65 тысячи литров здесь можно приобрести за одну среднюю зарплату в месяц. Бензин здесь тоже подешевел и сейчас стоит 106,4 рубля за литр (в прошлом году это было 118,6 рубля).

Примерно на одном уровне жизни находятся Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут позволить себе в месяц около 2,5 тысячи литров бензина с октановым числом 95. Причем и здесь произошло понижение цен на топливо — на 14-15%. Сейчас его стоимость колеблется от 84 до 98 рублей за литр.

Дания занимает 6-ю строчку рейтинга. Ее жители могут позволить на одну зарплату 2,1 тысячи литров 95-го бензина. Вероятно, сказывается повышенная цена на топливо — 116,6 рубля. Также около двух тысяч литров в месяц выходит на среднюю зарплату немцев, шведов, голландцев, бельгийцев и финнов.

...И где — по-прежнему не очень

Строчку аутсайдера рейтинга, по традиции, занимает Украина. Эта страна, однако, совершила значительный рывок в экономике, если судить по бензиновому рейтингу. Теперь украинцы могут закупить на среднюю зарплату 395 литров бензина, хотя всего год назад это было только 280 литров! Отмечается и довольно серьезное удешевление топлива — почти на четверть. Сегодня это 57,6 рубля, а не 75, как было в прошлом году.

Болгария и Румыния, стоящие в рейтинге перед Украиной в прошлом году, теперь поднялись на три строчки вверх, улучшив положение. А 31-ю и 30-ю строчки сегодня занимают Белоруссия и Венгрия, которые все же имеют ощутимый отрыв от аутсайдера. В Белоруссии граждане могут позволить себе на среднюю зарплату 600 литров 95-го бензина, а в Венгрии — 671 литр. В Белоруссии бензин стоит почти 52 рубля, что сопоставимо с Севастополем.

Город-герой, однако, если его брать отдельно от страны, располагается между 26-й и 27-й строчками рейтинга. Средняя зарплата у нас подросла — до 36,2 тысячи рублей (данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю на май 2020 года), а бензин, как и везде в России, подорожал — до 51 рубля за литр.

Страна в целом находится на 20-м месте рейтинга, что гораздо хуже показателей прошлого года. Бензин подорожал на 1,3% (до 46,4 рубля), количество доступных литров в месяц осталось почти на уровне прошлого года — 925 (было 927). Как ни всматривайся, такая стабильность не кажется чем-то хорошим.

Остаемся в «стабильности»

Да, в России одни из самых низких цен на бензин в Европе. Но при этом одни из самых низких доходы граждан. И когда цена на нефть падает во всем мире, она падает в тех странах, которые нефтепродукты импортируют — дешевле купили, дешевле продают. За 2020 год 95-й бензин подешевел больше чем на 20% в Словении, Болгарии, Украине. Более чем на 15% — в Латвии, Румынии, Польше, Эстонии, Ирландии, Австрии. Больше чем на 10% — в Люксембурге, Норвегии, Великобритании, Дании, Швеции, Финляндии, Франции, Испании, Италии, Чехии, Греции…

В России всё не так. У «нефтяной державы» стабильно высокие цены на бензин, которые не дают шанса отечественным автолюбителям надеяться на улучшение ситуации для их кошелька ни когда цены на нефть обрушиваются, ни когда они растут.

Эксперты в области экономики утверждают, что значительного снижения цен на бензин в России ожидать не стоит. Впрочем, как и резкого скачка на него. Причина такой «стабильности» — в том, что цена регулируется государством, что цена (и для внутреннего рынка, в том числе) складывается в долларах, что в цену бензина входит значительная часть налога для производителя.

Российский рейтинг

В аналогичном рейтинге, составленном для российских регионов, Севастополь оказался на 55-м месте из 85-ти субъектов (675 литров). Но для Европы расчет велся по 95-му бензину, а ранжирование субъектов Российской Федерации по количеству горючего, которое может приобрести житель на среднюю в регионе зарплату, сделано почему-то для бензина АИ-92.

Нетрудно предположить, что в регионах Крайнего Севера, а также в Москве — самый доступный для россиян бензин (зарплаты высокие, даже если бензин дорогой — Ямало-Ненецкий автономный округ — 2160 л, Москва — 1939 л, Чукотский автономный округ — 1727 л), а меньше всего автомобильного топлива могут позволить себе жители Северного Кавказа (там зарплаты низкие). Последнее место у Дагестана — 535 л.

В среднем по стране 92-й бензин на конец июля стоил 43,06 рубля, это 987 литров на среднюю российскую зарплату. И если не брать во внимание цены на топливо в отдаленных и северных районах (Чукотка — 56, Якутия — 54, Камчатка — 49 рублей), то выходит, что самая высокая цена на бензин в Севастополе — 45,93. В соседнем Крыму — 45,86, в Питере — 43,51, в Москве — 43,15, а в Челябинске — вообще 39,72 руб.

Напомним, в европейском рейтинге 95-й бензин в России стоит 46,4 рубля, купить на свою среднюю зарплату россиянин может его 924,9 л.