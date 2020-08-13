Стали известны доходы врио губернатора Севастополя за 2019 год

В отличие от крымского правительства, опубликовавшего сведения о доходах за 2019 год в первых числах августа, правительство Севастополя не торопится обнародовать такие данные.

На сайте государственных органов власти Севастополя даже 13 августа нет таких сведений.

Но врио губернатора Михаил Развожаев — участник предвыборной гонки. Поэтому декларацию о своих доходах и доходах членов семьи за прошлый год ему пришлось предоставить городской избирательной комиссии.

Итак, за 2019 год М.Развожаев имел доход в 3,199 млн рублей. Источники получения — ОНФ, руководителем которого он был до назначения в Севастополь, департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя и банк ВТБ.

Доход супруги М.Развожаева —— чуть больше 2,75 млн. Доходы получены от вкладов в банк, акций Роснефти и от двух частных лиц. Так как дети тоже имели доход от частного лица (по 1,3 млн рублей на каждого), можно сделать вывод, что деньги получены от продажи недвижимости.

У семьи квартира в Москве площадью 65,4 кв.м, числящаяся за главой семьи, квартира в Севастополе в 79,4 кв.м, принадлежащая в равных долях жене, дочери и сыну, и автомобиль «Ниссан MURANO» 2014 года.

М.Развожаев был назначен врио губернатора Севастополя в июле 2019 года после отставки Дмитрия Овсянникова. До этого он занимал пост руководителя исполкома Общероссийского народного фронта.

Выборы губернатора пройдут в Севастополе в сентябре 2020 года.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса представлять сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера чиновникам в этот раз было разрешено до 1 августа включительно, а не до 1 апреля.