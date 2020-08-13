Сотрудник Роспотребнадзора задержан по подозрению в мошенничестве

Злоумышленник потребовал от бизнесмена взятку, обещая не проводить проверку за нарушение санитарных норм в одном из баров Севастополя.

В июле в севастопольский отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора поступила жалоба о несоблюдении санитарно-эпидемиологических норм в баре «Екатерина». Узнав об этом, 63-летний ведущий сотрудник ведомства сообщил хозяину бара — частному предпринимателю — о жалобе и пригрозил проверками и штрафами. Откупиться от неприятностей предпринимателю было предложено за вознаграждение в 30 тысяч рублей.

При этом проверка в отношении бара была приостановлена не по протекции чиновника, а из-за режима ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Тем не менее, 3 августа сотрудник Роспотребнадзора сообщил предпринимателю, что он предпринял все необходимые меры в интересах коммерсанта. В ответ хозяин бара передал должностному лицу требуемую сумму. В этот момент появились сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Севастополю и задержали чиновника.

В отношении задержанного Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело за покушение на мошенничество. При допросе чиновник вину в инкриминируемом ему преступлении он признал полностью, в содеянном раскаялся.

В настоящее время проведены обыски по месту работы подозреваемого, изъяты документы и предметы, представляющие интерес для органов предварительного следствия, допрошены свидетели, проводятся иные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения данного преступления, сообщила пресс-служба Следственного комитета.