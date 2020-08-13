Сгорел дом в садовом товариществе на Фиоленте

В 11.56 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Севастополю от очевидцев поступило сообщение, что в районе мыса Фиолент в садовом товариществе «Риф» горит дом.

На месте было установлено, что горит одноэтажный дом площадью 20 квадратных метров, хозяйственная постройка такой же площади и 300 кв.м сухой растительности на соседних участках. Была угроза распространения огня, однако пожарные не допустили выхода ситуации из-под контроля.

На тушение было подано 4 ствола «Б». После ликвидации открытого горения дачного дома газодымозащитным звеном сотрудники МЧС проникли внутрь. Погибших и пострадавших там не оказалось, но был обнаружен газовый баллон, который значительно нагрелся. Его немедленно вынесли из дома и передали специалистам службы «104».

Полицией была оцеплена зона происшествия. У этой условной границы не раз появлялись местные жители: неравнодушные граждане передавали пожарным емкости с питьевой водой, понимая, как непросто бороться с огнем в условиях летней жары.

Пожар был локализован оперативно. Ликвидацию открытого горения удалось произвести в 13.21. Полную ликвидацию — в 15.19. От МЧС на пожаре работали 7 единиц техники и 22 человека личного состава. В целом задействованы 13 единиц техники и 30 человек.