Проект реконструкции сквера у собора Петра и Павла доработают

В ответ на критические замечания горожан власти Севастополя решили доработать проект реконструкции сквера у Петропавловского собора на центральной горке. Изменения внесут по нескольким позициям. Новый проект обещают подготовить до конца сентября.

Такое решение было принято в ходе общественного обсуждения, которое состоялось вечером 12 августа прямо в сквере.

В преддверии предстоящих выборов особый интерес к событию проявили представители политических партий, общественных движений, а также кандидаты в муниципальные советы, даже не имеющие прямого отношения к объекту обсуждения. Похоже, им было важно засвидетельствовать свое неравнодушие и заинтересованность в городских проблемах. Заметим, что и врио губернатора Михаил Развожаев, участвовавший в слушаниях, тоже кандидат.

Впрочем, жители района не остались в стороне, тем более, что именно они подняли первую волну недовольства изначальным проектом, разработанным за городские деньги и не учитывающим существенные нюансы исторической местности. Поэтому главный вердикт обсуждений можно выразить фразой: «Надо еще подумать»!

Предложенные проектные решения глава города назвал сырыми, ссылаясь на мнение общественников, которые не слишком довольны даже заложенными в проект строительными материалами: плитка самая обычная, а могла бы быть гранитной, озеленение до конца не продумано, стационарные туалеты тоже не предусмотрены. Не говоря уже о решениях по скамейкам, светильникам, доступности сквера для маломобильных групп населения. Но самое главное, что проектировщики не учли факт существования в сквере объекта культурного наследия — собора Петра и Павла, охранную зону которого как-то просто не учли.

Собственно, из-за всех этих недоработок запланированное на май начало строительных работ перенесли… на октябрь, договорившись, что в рамках заключенного контракта аж на 36 млн рублей подрядчик (ООО «СК-сервис») наймет Институт урбанистики СевГУ, сотрудники которого не только дообследуют и додумают проект, но и получат множественные согласования с жителями.

Источники дополнительного финансирования также обещано продумать и обеспечить.

Таким образом, доработанный проект обещают представить горожанам для ознакомления на какой-то из общественных площадок. Например, перед киносеансом в летнем кинотеатре на Матросском бульваре. Итоговый проект также опубликуют на сайте правительства.

Предполагается, что обсуждения с привлечением специалистов, в том числе дендрологов, должны завершиться до сентября.

На вопрос «Севастопольской газеты» о сроке начала стройки М.Развожаев ответил, что это будет 1 октября.

— До конца года большая часть сквера будет выполнена. За три месяца мы должны освоить деньги по федеральному проекту, но что мы должны сделать, нам должны ответить проектировщики, — объяснил врио.

По поводу перспектив Петропавловского собора было сказано, что храм передан Русской православной церкви, и теперь собственник должен заказать научно-проектные работы по реконструкции, а потом изыскивать средства на ее проведение.

М.Развожаев пообещал в ближайшее время пообщаться с благочиннным Севастопольского округа отцом Сергием, допустив, что возможен вариант, когда здание передадут городу, включат в ФЦП для проведения реконструкции, а после реконструкции снова возвратят церкви.