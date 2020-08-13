На Античном проспекте установят надпись «Херсонес» полутораметровой высоты

Государственный археологический музей-заповедник объявил тендер на изготовление и установку букв. На эти цели музей направит 2,4 млн рублей. Итоги тендера планируют подвести 21 августа, сообщает RosTender.info.

Надпись появится у микрорайона «Омега-2» между улицами Павла Корчагина, Челнокова и Античный проспект. Установить «элемент монументально-декоративного оформления «ХЕРСОНЕС» по условиям тендера должны до 10 декабря 2020 года.

Как следует из технического задания, буквы в слове «Херсонес» будут полутораметровой высоты и облицованы наборной каменной плиткой из песчаника. Их установят на изогнутом полукругом подиуме из серого гранита длиной 11 метров.

Напомним, что фондохранилище Херсонеса должны были построить к декабрю 2019 года, но этого не произошло. Судя по тендеру на гигантскую надпись, объект сдадут в декабре 20-го.