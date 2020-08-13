На Ай-Петри действуют нелегальные парковщики

Сотрудники департамента муниципального контроля администрации Ялты совместно с полицией провели масштабный рейд на плато Ай-Петри и обнаружили там незаконные торговые объекты и незаконные платные парковки.

Было установлено, что на плато неизвестные незаконно взимают по 300 рублей за парковку автомобилей. Легальные парковки в Ялте сейчас обслуживают сотрудники муниципального предприятия «ТИЦ ЮБК», однако на Ай-Петри это делают неизвестные люди.

Кроме того, в ходе рейда было составлено 11 административных протоколов по незаконной торговле. Изъятие товара и торгового оборудования в этот раз не производилось, но всем нарушителям были даны разъяснения о недопустимости подобной деятельности. Один из незаконных торговых объектов, который располагался в районе верхней станции канатной дороги «Мисхор – Ай-Петри», был демонтирован собственником добровольно.