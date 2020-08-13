На 28 сентября объявлены публичные слушания по медицинскому кластеру

Проект планировки и проект межевания территории медицинского кластера в районе Фиолентовского шоссе обсудят на публичных слушаниях, назначенных на 28 сентября.

Мероприятие проведут в здании Гагаринской администрации, по адресу: ПОР, 8, начало в 18.00, говорится в распоряжении Департамента архитектуры Севастополя.

Желающим участвовать в собрании участников публичных слушаний необходимо иметь при себе паспорт — для регистрации.

Документы — утверждаемая часть проекта планировки и проекта межевания территории медицинского кластера — размещены на сайте правительства города. До 25 сентября департамент архитектуры будет принимать по ним письменные предложения, замечания и дополнения.

Территория медицинского кластера — 14 га сосновых посадок на пересечении Фиолентовского и Камышовского шоссе в районе хутора Пятницкого. Там должны построить больницу скорой помощи, онкологический диспансер, инфекционную больницу, новый корпус психиатрической больницы и медицинский колледж.