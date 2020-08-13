Количество заболевших и умерших от коронавируса продолжает расти

На утро 13 августа в Севастополе два новых случая заболевания covid-19 и один умерший от этой инфекции.

Одна из заболевших — отдыхающая. Она сдала тест на коронавирусную инфекцию в частной лаборатории и уехала из города до получения результата ПЦР-исследования.

Другая — местная жительница. Источник ее заражения предстоит выяснить в ходе эпидрасследования.

Скончался 81-летний мужчина, диагноз которого был подтвержден при жизни. Течение болезни осложнилось двусторонней бронхопневмонией, отеком легких и полиорганной недостаточностью.

Всего с начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 401 человек, выздоровело 325 человек, 12 — умерло.