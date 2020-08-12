В Севастополе — +8, в Крыму — +38

На утро 12 августа в Севастополе зарегистрировано восемь новых случаев заболевания covid-19. Все заболевшие — местные жители, двое из них — пенсионеры.

В шести случаях — это контактная группа с ранее заболевшими . По остальным проводится эпидрасследование.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 399 человек, выздоровело 323 человека, 11 человек умерло.

В Республике Крым за последние сутки выявлено 38 случаев коронавирусной инфекции. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1595 заболевших, выздоровевших — 1076. Количество умерших за сутки увеличилось на одного и составило 18 человек.