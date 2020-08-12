По ночам будут перекрывать дорогу под Инкерманом

Временные ограничения движения транспорта вводятся на автомобильной дороге Симферополь – Бахчисарай – Севастополь. Это связано с заменой опор высоковольтных линий, сообщили в департаменте транспорта.

Работы будет проводить «Крымэлектроводмонтаж». На участке автомобильной дороги 67 Р-1 Симферополь – Бахчисарай – Севастополь км 64+600 – 65+000 нельзя будет проехать 13, 15, 17, 19 и 21 августа с 22.00 до 6.00.

На время перекрытия дороги транспортные предприятия не будут осуществлять перевозку пассажиров.

В Госавтоинспекции Севастополя уточнили, что перекрываемый участок находится в районе поворота на ГРЭС. Для безопасности движения дорога будет перекрываться на примыканиях ул.Чернореченской и ул.Ген. Жидилова.