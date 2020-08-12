На Камышовском шоссе срочно уложили лежачих полицейских

На объездной дороге, ремонт которой еще не закончен, установили искусственные неровности, после того, как 9 августа там насмерть сбили пешехода.

По информации ГИБДД Севастополя, пешеход переходил Камышовское шоссе в темное время суток вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости, и без световозвращающих элементов.

Уже в понедельник, 10 августа, в районе трагедии на пешеходном переходе Севавтодор установил лежачих полицейских.

В социальных сетях водители жалуются, что соответствующие знаки, обозначающие искусственную неровность, пока перед переходом не установлены. Из-за этого машины экстренно тормозят, создавая аварийные ситуации.