МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Крыму

В Главное управление МЧС России по Республике Крым поступило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на полуострове 12 и 13 августа.

Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что во второй половине дня и до конца суток 12 августа, в течение суток 13 августа ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.