Культуре и предпринимателям обрежут финансирование

Власти Севастополя скорректируют некоторые показатели, которые город должен достичь при реализации национальных проектов по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП) и развитию культуры, так как не все мероприятия удалось реализовать из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Правительством Севастополя планируется внесение корректировок в некоторые целевые показатели ряда региональных проектов в рамках национальных проектов, связанных с принятием на территории Российской Федерации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения по причине распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в ответе на запрос ТАСС.

В правительстве города отметили, что некоторые запланированные мероприятия из-за веденных ограничений провести не удалось. В том числе не состоялись предусмотренное нацпроектом по поддержке МСП выезды на выставки и презентации, снизилась деловая активность в целом и не проводились массовые мероприятия.

В связи с этим по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» планируется скорректировать заявленное число субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов. Кроме того, ожидается корректировка показателя по увеличению числа посещений организаций культуры.

«Также правительством Севастополя будет проводиться работа с целью определения необходимых мероприятий общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения для включения их в национальные проекты», — добавляется в сообщении.

Справка

В России действуют 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Повышение производительности труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт».