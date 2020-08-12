Экс-чиновник Севреестра приговорен к условному наказанию

По версии следствия, которая подтвердилась в суде, днем 6 мая 2020 года главный специалист отдела надзора управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя на автомобильной парковке торгового центра «Муссон» получил от своего коллеги, представляющего интересы жителя Севастополя, 50 тысяч рублей за отказ в возбуждении дела об административном правонарушении по факту выявленных нарушений на земельном участке на Камышовском шоссе. После получения взятки чиновник был задержан, а потом и уволен из Севреестра

Максимальное наказание за «получение должностным лицом, через посредника взятки в виде денег, за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, в значительном размере», предусматривало шесть лет лишения свободы. Но экс-чиновник получил 2 года и штраф в 200 тысяч рублей, с рассрочкой на 20 месяцев. Причем наказание назначено условно с испытательным сроком 2 года.