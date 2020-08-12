Демонтируют рекламную кастрюлю на площади Восставших

Сделать это власти Севастополя обещали не один раз, и каждый раз обещания по разным причинам не выполнялись. То департамент архитектуры обнаруживал полное неведение, что рекламная конструкция, признанная незаконной, вдруг принялась транслировать всяческие рекламные ролики, то заявляли, что, мол, опять ждут от владельцев горе-кастрюли документальных доказательств законности ее установки.

Горожане уже было и привыкли к неоновым всполохам, нагло разрывающим вечернюю темноту на площади. Правда, автомобилисты не переставали жаловаться, что это самое свечение отвлекает их от дорожной обстановки.

И вот оно, счастье! Площадь все-таки освободили от странного объекта, явно не добавляющего ей архитектурной привлекательности.

Надо надеяться, что подобный марсолет эпохи губернатора Меняйло, установленный у автовокзала, тоже демонтируют.